У цеку правенє паркинґу опрез нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей парохиї Святого Владимира у Новим Вербаше тих дньох у цеку роботна акция. Як гварел парох нововербаски о. Иґор Вовк, роботи ше одноша на вибудову паркинґ простору опрез самей церкви.

– Општина Вербас финансує роботи коло правеня паркинґу опрез нашей церкви. Зоз тим поцагом ше барз помогнє парохияном, котри пред тим вше були у проблему, понеже нє мали дзе паркирац свою превозку кед приходзели до церкви. Робота крашнє чече, а за шицку роботу коло вибудови задлуженe ЯКП „Стандард” Вербас – гварел о. Вовк.

Як визначел парох на концу, до роботи вибудови ше уключели и парохиянє нововербаскей парохиї, як и людзе добрей дзеки котри пришли помогнуц, та робота цекла у злоги и добрим розположеню.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)