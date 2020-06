Будзе порихтана кнїжка о роботи КПД „Карпати” Вербас

ВЕРБАС – З нагоди означованя 30-рочнїци од снованя Културно-просвитного дружтва „Карпати” зоз Вербасу, хтора планована же би була у октобру того року, будзе порихтана кнїжка о роботи вербаского Дружтва у трицецрочним периоду.

На инициятиву руководзацих у „Карпатох” формована редакция, на чиїм чолє, як редактор виданя професор и дипл. инжинєр Ярослав Комбиль, член Дружтва од снованя и у єдним мандату предсидатель „Карпатох”.

Потераз редакцийни колеґиюм кнїжки отримал два схадзки, на котрих одлучене же би ше кнїжку почало рихтац и попри тим же за тераз нє извесне чи будзе пенєжи за єй друкованє. Тиж, утвердзена концепция кнїжки и подзелєни задатки, хто цо будзе писац, редаґовац, лекторовац.

У составе редакцийного колеґиюму кнїжки, попри Ярослава Комбиля, и Славко Сабо, Мартица Тамаш, Василь Децешен и Деян Загорянски, котри тиж у єдним мандату бул предсидатель Дружтва.

Уж єст два кнїжки о роботи того вербаского Дружтва, и то з нагоди 10-рочнїци и 20-рочнїци, а о його активносцох пише и у кнїжки хтору з нагоди означованя Дня Руснацох у Вербаше обявел Завод за културу войводянских Руснацох. У кнїжки представени Руснаци у Вербаше, їх живот, анґажованє и успихи у рижних обласцох, та и у култури през КПД „Карпати”.

