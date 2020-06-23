Дипломи шветочно достали мали матуранти

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа „Петро Кузмяк” вчера вечар шветочно випровадзела малих матурантох, уручени дипломи, припознанє школярови ґенерациї и отримани матурски вечар у Школи.
У мено Школи директорка Хелена Пашо Павлович одпитала ше од 28 осмакох у двох оддзелєньох, и пожадала им дальши успихи у школованю, на скормней шветочносци у школским голу дзе попри школярох були и їх учителє, наставнїки и родичи.
Школяре и їх наставнїки потим у шветочним шпалиру випровадзени зоз школи,
прешпацирали ше по центер валала и назад до школи дзе потим мали матурски вечар.