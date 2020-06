ВИБЕРАНКИ: Утвердзени резултати виберанкох за Скупштину Города Нови Сад

НОВИ САД – По утвердзених резултатох Городска виберанкова комисия прилапела Записнїк о роботи Комисиї на утвердзованю резултатох виберанкох за одборнїкох Скупштини Города Нови Сад хтори отримани внєдзелю, 21. юния.

На виберанки за одборнїкох Скупштини Города Нови Сад гласали 142 620 гражданє, односно 42,86 одсто од вкупного числа гражданох з правом гласаня. Важаци гласацки лїстки було 135 680, односно 95,13 одсто и 6 796 нєважаци, односно 4,76 одсто.

По поєдинєчних гласох резултатити були таки:

Виберанкова лїстина „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – ЗА НАШО ДЗЕЦИ” – 82 591 глас, односно 57,91 одсто Виберанкова лїстина ИВИЦА ДАЧИЧ – „Социялистична партия Сербиї (СПС) – Єдинствена Сербия (ЄС) – Драґан Маркович Палма ˮ – 16 499 гласи, односно 11,57 одсто Виберанкова лїстина „ДР ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ – СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА” – 5 309 гласи, односно 3,72 одсто Виберанкова лїстина „ЦАЛКОМ ДРУГА ПРИПОВЕДКА – НОВОСАДЯНЄ” – 3 323 гласи, односно 2,33 одсто Виберанкова лїстина „ВОЙВОДЯНСКИ ФРОНТ – зєдинєни за демократски Нови Сад (Лиґа социялдемократох Войводини, Войводянска партия, Вєдно за Войводину) – 6 311 гласи, односно 4,43 одсто

Виберанкова лїстина „Союз войводянских Мадярох – Иштван Пастор” – 2 805 гласи, опдносно 1,97 одсто Виберанкова лїстина „ПРАВДА – ADAVIERA – ИВАНА ВУЯСИН” – 1 496 гласи, односно 1,05 одсто

Виберанкова лїстина „НАЙ МАСКИ СПАДНЮ – Желєна странка – Нова странка” – 1959 гласи, односно 1,37 одсто Виберанкова лїстина „МЕТЛА 2020” – 5 728 гласи, односно 4,02 одсто Виберанкова лїстина „РУСИЙСКА СТРАНКА” – 1 381 гласи, односно 0,97 одсто Виберанкова лїстина „Воєни ветеранє за Сербию” 1 773 гласи, односно 1,24 одсто Виберанкова лїстина „АЛЕКСАНДАР ШАПИЧ – ПОБИДА ЗА НОВИ САД” – 5 431 глас, односно 3,81 одсто Виберанкова лїстина „ЗДРАВИ БОК ГОРОДА” – 1 074 гласи, односно 0,75 одсто.

