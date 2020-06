60 роки рукометного клуба „Русин” (VII)

У януару 2012. року, Руски Керестур ше рихтал гласац за самодопринос. Векша часц средствох хтори назберани на таки способ Керестурци унапрямели на законченє спортскей гали. Почало ше ю будовац 2003. року, а дзевец роки познєйше, дошло ше по роботи на нукашньосци гали. Без сумнїву, законченє будованя очековали шицки, а насампредз спортисти.

Спортске дружтво „Русин” теди у своєй фамелиї мало 11 клуби у хторих було вецей як 400 активних спортистох и 50 спортских роботнїкох. Шицки вони презентовали Руски Керестур на коло 200 змаганьох у числених спортох. Окрем того же би условия за спортски активносци були лєпши, за шицких спортистох би законченє спортскей гали бул ище єден мотив вецей же би посциговали ище лєпши резултати. Вшелїяк, рукометаше ше можебуц найвецей радовали законченю гали.

ПРИРИХТОВАНЯ ЗА ЯРНЮ ЧАСЦ

Рукометаше Русина ше вредно пририхтовали за ярню часц першенства. Тренирало ше у школскей сали. Тренер и бавяч бул Зоран Пузович, а у екипи Русина бавели: Даниєл Милинкович и Звонко Планчак, ґолманє, а бавяче: Михал Мудри, Мирко Папуґа, Томислав Семан, Мирко Катона, Иван Рац, Яким Дудаш, Владо Боянович, Славко Гербут, Мирослав Виславски, Мирослав Малацко, Петро Пап, Деян Няради, Даниєл Будински, Петро Пирожек, Петар Дїкич и Боян Марич.

Од самого початку ярнєй часци першенства Русин добре бавел, та у перших трох колох призначел побиди у стретнуцох зоз екипами Гранїчар, Будучносц и Ґрафичар. Заслужено после пейцох колох Русин бул лидер на таблїчки, так повесц, же процивнїкох у спортским жарґону поведзено, „млєл” опрез себе. Важне надпомнуц же на пейцох змаганьох Русин бул побиднїк, єдно страцел и єдно бавел нєришено. Остатнє стретнуце, хторе заостало, бо нє було одбавене по розпорядку, було процив екипи Борца зоз Бачкого Ґрачцу. Резултат бул нєришени – 20:20, алє Русин остал на першим месце на таблїчки Бачкей рукометней лиґи. У новей сезони Русин будзе бавиц у реорґанизованей, новей лиґи, а як гварел тедишнї предсидатель РК „Русин” Мирко Чизмар, лиґа будзе мац 14 екипи и будзе вельо озбильнєйша.

НОВА СЕЗОНА И НОВА ЛИҐА

Од єшенї у новей змагательней сезони, першенстве 2012/13. року, рукометаше Русина бавели у новей лиґи – Трецей рукометней лиґи Сербиї – Бачка. Дружтво екипох було за ниянсу иншаке, односно векшина процивнїкох були познати.

Состав Русина були подмладзени, а бавели: Милинкович, Планчак, Пирожек, Папуґа, Семан, Катона, Рац, Салак, Гербут, Регак, Виславски, Хома. Посцигнути резултати на концу єшеньскей часци були иншаки як на концу прешлей рукометней сезони. Реално патрене, то бул резултат яки могла витвориц подмладзена екипа, без стандардних искусних бавячох, а процив искусних и вельо лєпших екипох у новим дружтве, новей лиґи. На тото указую резултати од хторих найпрешвечлївши бул на стретнуцу зоз екипу Кляїчева кед резултат бул 40:21 за процивнїкох Русина. Други резултат, другого стретнуца хторе ше бавело у Старей школи, прешвечлїво указує на потребу злєпшаня условийох за спортски активносци, та и рукомет. Русин бавел процив екипи Борца и страцел на своїм терену з резултатом 9:10. Причина була моцни диждж хтори онєможлївел нормалне бависко и шлїзкаца лабда хтора нїяк нє сцела до ґолу.

На концу єшеньскей часци першенства Русин завжал осме место на таблїчки зоз 5 бодами. Од 10 стретнуцох, Русин одбавел 9, од хторих на двох победзел, єдно було нєришене и 6 страцел.

Пред початком ярнєй часци першенства на схадзки Скупштини РК „Русин” анализовани посцигнути резултати. Теди ше ище нє знало же у хторим составе будзе екипа. Русин напущел Мирко Папуґа, алє ше врацел Боянович и Рац. На помоцнєня звонка ше нє раховало. Тренинґи водзели искуснєйши бавяче. Очиглядне було же предстояци ярнї стретнуца после нєуспиху у єшеньскей часци, буду нєизвесни.

Екипа була у составе: Милинкович, Планчак, Бучко, Пирожек, Мудри, Семан, Катона, Будински, Салак, Боянович, Гербут, Виславски, Хома.

У предлуженю, у ярнєй часци, Русин почал лєпше бавиц. На половки першенства уж мал тельо боди, кельо освоєл по конєц єшеньскей часци першенства. Так же и пласман на таблїчки бул лєпши.

У ШТРЕДКУ ТАБЛЇЧКИ

Од початку новей сезони 2013/14. року, Русин окрем уж познатих екипох зоз прешлих сезонох на розпорядку стретнуцох мал даскельо нови екипи хтори пре подли пласман випадли зоз висшого ранґу змаганя. То були екипи: Милетич 2012 зоз Сербского Милетичу и Далматинац зоз Ридїци. У першим стретнуцу зоз екипу Далматинца Русин освоєл єден бод, бо бавел нєришено 18:18. Ґолґетер на стретнуцу бул Томислав Семан хтори дал седем ґоли. И у идуцим колу Русин бавел зоз нову екипу – РК „Милетич 2012” и победзел зоз резултатом 31:27. Могло би повесц же то бул солидни початок тей часци першенства.

Перше страцене стретнуце було процив екипи ПИК Приґревица, а друге од екипи Гранїчар зоз Ґакова. Конєчна статистика була така: од єденац екипох Русин єшеньску часц закончел у штредку таблїчки на шестим месце, 4 стретнуца победзел, єдно бавел нєришено, а 5 стретнуца страцел – од екипох ПИК Приґревица, Гранїчар, Кляїчево, Ґрафичар и Войводинапут 2. То екипи хтори вше були чежки и процивнїки по мири русиновцом.

Старт рукометашох Русина у другей часци першенства нє бул найлєпши, а по конєц першенства призначели три побиди и 6 стретнуца страцели. На концу сезони 2013/14. року Русин бул на осмим месце на таблїчки. Екипа була у составе: Милинкович, Мудри, Семан, Катона, Рац, Боянович, Гербут, Виславски, Бучко, Салак, Хома, Планчак. У тим периодзе єден з найлєпших ґолґетерох у екипи Русина бул Томислав Семан.

ҐОЛҐЕТЕРСКИ ТРЕНИНҐ

Владо Гербут, славни Русинов рукометаш, бавел на позициї бека. Вецей сезони бул найвекши ґолґетер у екипи, а велї го ище паметаю же на єдним стретнуцу кед бавел за РК „Гайдук” зоз Кули од 23 ґолох кельо дали вєдно, вон дал 21 ґол. У сезони 1983. року за Русин дал 63 ґоли. Мал барз моцне бице и велї фаховци ше му питали же хто го тренира, а Владо одвитовал же тренира на роботи при мулярох док на хижу руца цегли. Случовало ше на стретнуцох же од його лабдох страдали ґолово капури, а тиж так и судийове и преходнїки з хторима аж и дохторе мали роботи.

