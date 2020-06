Нєшка, на швето Яна, Службa и у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая, по григориянским календаре, нєшка ше означує швето Родзенє Йоана Хрестителя – Яна, остатнього старозавитного пророка. Особом хторим мено по тим святим у рижних вариянтох, (Йоан, Янко, Иван) нєшка имени дзень.

Церква на тот дзень преславює народзенє Йоана Хрестителя хторого родичи мали у барз позних рокох, цо бул знак же дзецко окреме вибране од Бога. Йоан Хреститель постал нєпоштредни предходнїк Исусового явного дїлованя, а були и родзина.

На швето Служба Божа у Катедралней церкви будзе рано на 8 годзин, велька на 10 у Марийовим святилищу Водици, а вечарша у церкви на 19 годзин.

