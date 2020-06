Награди за активне даванє креви додзелєни и двом Керестурцом

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Шветового дня добродзечних давательох креви, Червени криж у Кули орґанизовал друженє за давательох хтори витворели даєдно од ювилейних даваньох креви, 75 и вецей.

Медзи єденацецерима наградзенима и двоме давателє з Руского Керестура – Владимир Рамач, хтори добродзечнє крев потераз дал 75-раз и Дюра Штранґар, хтори то зробел 80-раз, а у чиєй фамелиї у даваню креви активно участвую и супруга Тат’яна, як и дзивка Теодора.

Червени криж з тей нагоди давательом креви подаровал роботи локалних уметнїкох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)