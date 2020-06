Маски обовязни у явним превозу, препоручує ше их и у завартим

СЕРБИЯ – На вчерайшей схадзки Кризного штабу одлучене же у городским и медзимесним превозу обовязне ношенє маскох, а препоручує ше их ношиц и у завартим просторе, окреме у поштох, банкох, предавальньох, тарґовинских центрох и на других подобних местох.

На отвореним просторе ше препоручує триманє дистанци найменєй метер и пол, а у завартим просторе и далєй можу буц найвецей 500 особи, док за сходи на отвореним нєт огранїченя.

Принєшена и одлука о формованю двох централних ковид-19 шпитальох у Беоґрадзе и у Нишу.

