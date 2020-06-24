По 30. юний отворени Конкурс Заводу за културу ВР

НОВИ САД – Конкурс Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї отворени по конєц того мешаца.

Конкурс ше одноши на програми/проєкти чия реализация предвидзена у 2020. року зоз обласцох – Програми очуваня и нєматериялного културного скарбу рускей заєднїци и Програми сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци.

За цали Конкурс опредзелєни милион динари, а право участвованя маю здруженя у култури, установи култури, инши правни лїца и инши субєкти у култури зоз шедзиском на териториї АП Войводини чия основна обласц дїялносци култура, або ше з векшей часци занїмаю зоз културу.

Текст Конкурсу и прияву мож превжац на сайту https://zavod.rs/konkursi/.

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