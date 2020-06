КОЦУР – Маломатуранти Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 23. юния, преславели свой матурски вечар и конєц свойого осморочного школованя.

Як то уж традиция, предвечаром ше зишли опрез школи и, провадзени зоз численима валалчанами, родичами, родзину и товаришами, шветочно предефиловали по „Пелетову салу”.

Госци школярох на матурским вечару були їх учительки и наставнїки, а тот вечар зоз вечеру и друженьом орґанизовали родичи.

