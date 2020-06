ШИД – На подручу општини Шид закончени технїчни препатрунок комбайнох за наиходзацу косидбу.

По словох Небойши Суботича, инжинєра польопривредней механїзациї и члена фаховей комисиї, препатрене вкупно 153 комбайни.

Суботич гвари же ше обчекує початок косидби олєйовей цвиклочки, а потим, кед хвиля дошлєбодзи, и ярцу и жита на поверхносцох коло 5 000 гектари.

