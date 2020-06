ШИД – У школским 2020/2021. року до Ґимназиї „Сава Шуманович” буду уписани штири оддзелєня и то 30 школяре на дружтвени напрям, 60 на общи и 30 школяре на напрям економски технїчар.

У Технїчней школи „Никола Тесла” места єст за 15 будуцих автомеханїчарох, 15 шлосерох, 30 електротехнїчарох рахункарох, 30 польопривредних технїчарох и 30 тарґовцох.

Перши уписни круг 8. и 9. юлия од 8 по 15 годзин, а други 11. юлия, тиж од 8 по 15 годзин.

