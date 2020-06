Календар за школски 2020/2021. рок

ВОЙВОДИНА – Подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Михаль Нїлаш пондзелок, 22. юния, принєсол правилнїки о школским календаре за основни и штреднї школи на териториї АП Войводини за школски 2020/2021. рок.

Покраїнски школски календари усоглашени зоз републичнима кед слово о початку и концу школского року, та так школски рок и у Войводини почнє вовторок, 1. септембра 2020. року, а перше полрочє будзе тирвац по 23. децембер 2020. року.

После жимского розпусту, школяре ше до учальньох враца 18. януара 2021. року, а конєц наставного року завиши од наставного плану за основни и штреднї школи.

Школяре основних школох нє буду мац анї єдну наставну соботу, а штредньошколци єдну – 5. септембра 2020. року.

