У „Добри вечар Войводино”

НОВИ САД – У першей часци найновшого виданя емисиї „Добри вечар Войводино” будзе емитовани портрет Йоакима Голика, предсидателя Надпатраюцого одбору НВУ „Руске слово”, котри нас занавше напущел лєм даскельо днї после як телевизийна екипа зняла емисию о нїм.

У другей часци будзе длугши телевизийни запис зоз стретнуца з академиком Юлияном Тамашом у Руским културним центру у Новим Садзе.

„Добри вечар Войводино” нєшка на 20 годзин и 30 минути, а реприза такой на пияток вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)