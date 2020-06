Вишол з друку пияти том Костельника

НОВИ САД – Тих дньох вишол з друку пияти том позбераних творох Гавриїла Костельника. Вон ноши наслов „Чловек и швет” филозофия и социолоґия.

У тому обявени два окремни Костельниково кнїжки. Перша ма наслов „Три розправи о спознаню”, хтора у ориґиналу на українским язику обявена 1925. року у Львове, дзе маме филозофски розправи „Свидоме и нєсвидоме у спознаню”, „Жридла субєктивних поглядох” и „Спознанє вонкашнього швета”. Друга кнїжка ма наслов „Гранїци демократизма”, (Львов, 1919), а составена є зоз социолоґийних розправох „Єднакосц людзох”, „Социялизация маєтку”, „Гражданска шлєбода” и „Держава и церква”.

Уводне слово под насловом „Препознаванє людского розума у божеским” подписує академик Юлиян Тамаш, а том зоз українского на руски язик преложел Дюра Латяк. Кнїжку до друку порихтал Микола Шанта.

Кнїжку мож купиц за 500 динари у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ наших дописовательох по наших местох.

