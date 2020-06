Обявена и кнїжка приповедкох Юлияна Тамаша

НОВИ САД – Зоз друку вишла кнїжка приповедкох Юлияна Тамаша хтора ноши наслов „Триски з велькей души”, апокрифи з Бачкей и дияспори. Кнїжка ма пейдзешат приповедки хтори писани дзеведзешатих рокох прешлого вику, а обявена є у обновеней едициї „Верхи” у хторей ше обявює репрезентативни твори живих и покойних руских авторох. У кнїжки обявена и вичерпна био-библиоґрафия автора.

Приповедки ше случую на просторе Бачкей и у швеце, при людзох хтори маю вязи зоз Руснацами. У нїх описани ситуациї и подоби акцентовани зоз тамашовскима поентами хтори виходза зоз їх животох, вицагнути зоз характерних прикметох описаних подобох, цо потвердзує Костельникову тезу же наш характер условює нашу судьбу.

Писатель оштри спрам людских слабосцох, як цо дволичносц, глупосц, властолюбиє, а полни є порозуменя за подоби хтори пре свою доброту або скромносц поставаю жертви. Док читаме тоти приповедки, нє можеме ше отаргнуц упечатку же ше тоти подїї случую ту дзешка коло нас. Яґод же нам добре познати тоти подоби, бо то, у ствари ми! Я, мой сушед, мой брат, колеґа, шестра або мац, мой товариш зоз дзецинства…

Кнїжку за 300 динари мож купиц у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ наших дописовательох по наших местох.

