Вишло нове „Руске слово”

НОВИ САД – У двацец шестим чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о прелиминарних резултатох виберанкох.

У рубрики „Нашо места” зазначене як прешло гласанє на локалним уровню, док на „Економиї” мож пречитац напис о збераню шлїмакох коло Шиду.

„Култура и просвита” пише о малих матурантох и закончуюцих испитох, а „Дом и фамелия” о перспективи и понукнуцох домашнього туризму.

Рубрика „Людзе, роки, живот” представя Марию Сопкову з Руского Керестура.

„Духовни живот” пише о институцийней потримовки нашим парохийом, а рубрика „Спорт” наявює Лєтню школу атлетики.

На концу новинох рубрика „Горуци тепши”.

