Мудросц после вашару

Лїстина Сербскей напредней странки и єй лидера, предсидателя Републики Александра Вучича обчековано и нєдвосмислово победзела скоро вшадзи на нєдзельових общих виберанкох. У лєм даскельо винїмкових локалних самоуправох векшину углавном достали дотерашнї лоялни политични партнере СНС – социялисти и СВМ.

Два милиони гласи и скоро двотрецинска векшина кельо по доступних проєкцийох достал СНС политични, а вироятно и физични и демоґрафски максимум хтори мож витвориц у дружтве, хторе ше голєм формално представя як вецейпартийне, демократске и шлєбодне. З другого боку, анї зауваги пред и у цеку виберанкох, як цо абсолутна доминация у медийним и явним просторе и интензивна аґитпроп кампаня, нє можу оспориц Вучичови и його странки прешвечлїву виберанкову побиду, на хторей на концу, такой винчовали и велї з медзинародней заєднїци. Значи, СНС обчековано победзел на виберанкох на хторих нє мал анї виглядного политичного опонента, анї озбильну алтернативу. Медзитим, єст коло напреднякох ище даскельо „малих” побиднїкох.

Социялисти, зоз самим фактом же зачували свойо лагодни 10 одсто, указали же отримую и обновюю свою базу. Синекури хтори СПС трима у явним секторе сиґурно им нє одмогли у тей мисиї. Победзели и „меншини”. СВМ, зоз одличним резултатом на шицких трох уровньох, указал же є „циха вода” сербскей политичней сцени. Бизовни, кооперативни и лоялни партнер векшини, а зоз ясну и константну власну аґенду од хторей нє одступа. И ґу тому, мост ґу Европи. Зєдинєни локални албански партиї после длуго часу и без медзисобних тензийох на виберанки вишли вєдно, и то дало резултат. У бошняцкей заєднїци тензиї нє хибело, алє заш лєм, обидва релевантни политични опциї вошли до Парламенту. Кед ше зна же у Санджаку/Рашкей обласци политика „вецей од живота” и водзи ше емоцийно, драматично и часто бурхлїво, то нє мали успих.

Кед би ше могло виокремиц найвекшого „малого” и вшелїяк моралного побиднїка виберанкох, вец то Александар Шапич и його СПАС. Знєважовани и з позициї и з опозициї, славни спортиста и тераз уж искусни политичар (хтори „прежил” розход з ДС, и витримал у локалу на НБҐ у чисто напредняцким окруженю), Шапич водзел афирмативну, циху и нєконфликтну кампаню, нє лапал ше на провокациї и понукнул гласачом модернєйшу, швижшу, урбаншу вариянту начално националней, а насампредз, патриотичней идеолоґиї хтора, очиглядно, привитана у популусу. Як ше знайдзе „на велькей сцени”, то уж друге питанє…

У своєй катеґориї, на виберанкох победзели и – тоти цо на нїх нє участвовали. Странки зоз Союзу за Сербию и гражданского бойкотского блоку нє буду парламентарни, алє затримаю политични кредибилитет и сладке право здзивац на нос колеґом з опозициї хтори и попри трох процентох виберанкового цензусу останю звонкапарламетарни – Гварели зме?

Но, о тих других, вецей у колумни Мирослава Задрепка…

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)