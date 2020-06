Матуранти випровадзени з вельким аплаузом

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, стреду, 24. юния, отримана мала матура.

У шветочних шматох, школяре ше прешпрацирали през парк опрез Школи, а потим у школским дворе було орґанизоване шветочне додзельованє припознаньох и дипломох школяром котри за свойо осморочне школованє посцигли одлични резултати на змаганьох и указали вельке знанє.

Того року у дюрдьовскей Школи за школярох ґенерациї вибрани двойо школяре – Сладяна Павлович з VIII-1 оддзелєня и Вук Вуйович з VIII-4 оддзелєня.

Матурска забава и друженє предлужене у голу Школи.

