Розписана Явна поволанка за польопривреднїкох

ЖАБЕЛЬ – Општинска Управа Жабель 23. юния розписала Явну поволанку за польопривреднїкох зоз териториї општини Жабель котри заинтересовани за субвенционованє камати/надокнади за обробок кредитного вимаганя за краткорочни кредити – финансованє обрацаюцих средствох у польопривреди у 2020. року.

Право на Явней поволанки маю физични особи котри активни ношителє польопривредного ґаздовства, а котри уписани до Реґистру польопривредних ґаздовствох зоз пребуваньом на териториї општини Жабель.

Приявиц ше мож найпознєйше по 15. децембер 2020. року, a шицки други информациї мож пренайсц на сайту општини Жабель www.zabalj.rs

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)