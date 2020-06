Отримана схадзка Роботного цела за спорт

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту (НС) Руснацох стреду, 24. юния отримана друга порядна схадзка Роботного цела за спорт.

После прилапйованя записнїка зоз конститутивней и першей порядней схадзки, на Дньови шор пришло розпатранє Одлуки о додзельованю средствох Роботному целу за спорт.

Як на схадзки потолковане, по Финансийним плану Националного совиту Руснацох, за Роботне цело за спорт, односно Спортски бависка „Яша Баковˮ, опредзелєне 100 000 динари, медзитим пре вименки у законох Националних совитох, НС Руснацох вецей нє у можлївосци финансовац тото цо нє єдна од штирох обласцох дзе ма свойо овласценє, а то – култура, образованє, информованє и службене хаснованє язика и писма.

На схадзки так визначене же и надалєй будзе намаганя же би ше пренашло способ на хтори би ше предлужело финансованє Спортских бавискох „Яша Баковˮ, а же би ше остало у рамикох трошеня средствох по предписаних законох.

Як єдна з ришеньох, на схадзки спомнута можлївосц же би Проєктни биро Националного совиту пробовал помогнуц Спортским бависком „Яша Баковˮ, так же би прейґ конкурсох на уровню держави, або Европскей униї Спортски бависка достали потребни средства.

