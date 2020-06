Керестурски атлетичаре освоєли три бронзово медалї

СРИМСКИ КАРЛОВЦИ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок, 23. юния, на отвераню нового мини атлетского стадиону у Сримских Карловцох участвовали тринацецеро змагателє Атлетского клубу „Русинˮ, а Филип Ноґо, Кристина Сопка и Марко Колошняї, освоєли и бронзово медалї.

Кристина Сопка, школярка 3. класи Основней школи бронзову медалю освоєла у бежаню на 60 метери, Марко Колошняї, школяр 4. класи у руцаню вортексу, а Филип Ноґо, школяр 5. класи у обегованю на 60 метери тиж освоєл 3. место.

Учашнїкох на змаганє водзели їх тренере атлетики Саня Тиркайла и Деян Будински.

