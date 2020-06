Нєшка схадзка Совиту Месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 26. юния, на 19 годзин у просторийох Месней заєднїци будзе отримана 21. схадзка Совиту Месней заєднїци Руски Керестур, на хторей будзе прилапйованє записнїкох зоз 15, 16, 17, 18. и 19. схадзки, як и прилапйованє задзекованя Михайла Сабадоша на место секретара у Месней заєднїци Руски Керестур.

Попри тим, на схадзки будзе и прилапйованє задзекованя Михайла Пашу на место члена у Совиту Месней заєднїци, як и вибор окончователя длужносци секретара Месней заєднїци на период до 6 мешаци.

