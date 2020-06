Професийна пракса у Греческей за школярох Туристичного напряму

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ того року своїх школярох зоз напряму Туристично-готелиєрски технїчар пошлє на окончованє порядней професийней пракси до Солуну.

У двох тижньох, школяре, у провадзеню професорох, буду окончовац праксу у готелу у туристичней аґенциї у Солуну, а у орґанизациї центру за цаложивотне ученє „Иподомиˮ зоз Солуну.

Як гварела помоцнїца директора Лїляна Фина, хтора и координаторка проєктного тиму, така форма пракси часц проєкта „Ерасмус+ˮ за котри школа конкуровала штредком фебруара.

После оконченей пракси школяре здобуду Европски сертификат хтори у велькей мири збогаци їх биоґрафию, гварела Фина и додала же професоре фахових предметох и странских язикох уж анґажовани на пририхтованю школярох за драгу, хтора би мала буц реализована у октобру того року.

Вкупна вредносц проєкту виноши 35 000 евра.

