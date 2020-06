Општина Кула розписала два Явни поволанки

КУЛА – Стреду, 24. юния, розписана Явна поволанка за доказованє права першенства арендованя польопривредней жеми у державней власносци на териториї општини Кула за 2021. рок, як и Явна поволанка за витворйованє правох хаснованя без плаценя надополнєня польопривредней жеми у державней власносци на териториї општини Кула за 2021. рок.

Подношенє вимогох и потребней документациї тирва по 31. октобер 2020. рок, а формулар вимоги мож превжац кажди роботни дзень од 8 до 14 годзин, у просторийох Услужного центру у Кули, як и на сайту општини Кула.

Вецей информациї о Явней поволанки мож достац у Општинскей управи Кула, Ленїнова 11, треци поверх, канцелария 303.

Контакт особа Ґоран Круплянин, а число телефона 025/751-187.

