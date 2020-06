Вишла юнийско-юлийска „Заградка”

НОВИ САД – Же школски рок закончени, шведочи и остатнє число часописа „Заградка” у тим школским року. На фотоґрафиї на насловним боку весели школяре ОШ „Братство єдинство” у Коцуре, хтори праве закончели першу класу, та ше вєдно бавя у парку.

Вони були вредни и креативни и на онлайн настави, та зоз читачами подзелєли идеї як направиц овоцово шалати. Фотоґрафиї здравих лакоткох виполнєли цали 22. бок, а такой на шлїдуюцим боку дознаце и яки домашнї задатку у позарядовей ситуациї мали школяре у Руским Керестуре.

За рубрику „Школяре авторе” состави и малюнки своїх школярох послали учительки и наставнїци зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Нового Саду и Вербасу, а два боки у тим чишлє часописа пошвецени Смотри кириличней писменосци у Тителю, односно школярским писменим составом зоз хторима нашо школяре участвовали онлайн.

Як и на концу каждого школского року, так и того року у двочишлє юний-юлий представени школяре ґенерациї у наших школох. Тераз зме найуспишнєйших мали у Руским Керестуре (Милица Малинович), Коцуре (Катарина Недич) и у Ґосподїнцох (Драґана Иванов).

За литературну часц часописа вибрани писнї и приповедки на лєтнї теми, а написали их Микола М. Кочиш, Михайло Ковач, Владимир Югик, Любомир Медєши, Мелания Римар, Микола Скубан и Дюра Папгаргаї.

У рубрики „Облачок до швета” представена сербска писателька Виолета Йович и виривок зоз єй кнїжки „Арис без Тотела”. Пречитайце ю на розпусту, наисце є интересантна. У „Малей заградки” найвецей роботи буду мац наймладши хторим подаровани илустрациї за вифарбйованє, а писньочки най им читаю родичи.

Кеди означуєме Шветови дзень ґовльох и Шветови дзень защити животного штредку, дознаце у рубрики „Най, най…” на 27. боку. За розвагу ту и два боки дзе найдзеце лавиринт и други забавни прилоги дзе треба фарбиц и заокружовац.

