Мож ше приявиц за участвованє на Медзинародним волонтерским кампу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Почало приявйованє за Медзинародни волонтерски камп у Руским Керестуре, хтори заплановане же би бул отримани од 20. юлия по 1. авґуст у орґанизациї Туристичного здруженя Руски Керестур.

Тогорочни Камп будзе уметнїцкого типу, а буду ше робиц мурали и ґрафити на мурикох Основней и штреднєй школи „Петро кузмякˮ у Руским Керестуре.

На тот завод, поволує ше школярох уметнїцких школох, алє и шицких младих хтори маю змисел за рисованє, же би ше приявели за участвованє на тогорочним Медзинародним волонтерским кампу.

Попри волонтерох Кампу, мож ше приявиц и за камп-лидера, а окрем з Керестура, приявиц ше можу и шицки полнолїтни особи зоз других местох. Приявиц ше мож по 15. юлий при предсидательки Туристичного здруженя Любици Няради, на имейл адресу ljubicanjaradi@gmail.com або на число телефона 064/048-03-94.

Медзинародни волонтерски камп ше уж 14 роки отримує у Руским Керестуре. Млади зоз иножемства, найчастейше зоз жемох Европи, приходза до валалу и, вєдно зоз локалнима волонтерами, помагаю локалней заєднїци на ушорйованю валалу.

