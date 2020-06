Нови шедзиска и семафор на стадиону ОФК „Вербас”

ВЕРБАС – Початком тижня на стадиону ОФК „Вербас” у Вербаше, у складзе з догварку зоз Покраїнским секретариятом за спорт и младеж, на главней трибини поставени нови шедзиска за патрачох. Тиж, почали и роботи на ушорйованю атлетскей дражки.

Початок тих роботох попровадзел и покраїнски секретар за спорт Владимир Батез, котри з тей нагоди гварел же є барз задовольни зоз швидкосцу реализованя заєднїцкого проєкту Покраїнского секретарияту за спорт и младеж и локалней самоуправи.

– Обезпечели зме 800 шедзиска за централну трибину и вони поставени, а тиж поставени и нови диґитални семафор. Тераз у цеку ушорйованє атлетскей дражки, єй асфалтованє, же би у блїзшей будучносци мали добру основу за поставянє тартану. Тот обєкт наисце добри, фодбалски терен винїмкови, и шицко цо зме плановали будзе закончене барз швидко – визначел Батез.

Проєкт вредносци 4,2 милиони динари и векшу часц финансує Покраїнски секретарият за спорт и младеж, коло 3,4 милиони динари. Остаток средствох обезпечує локална самоуправа.

