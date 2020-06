Михайло Пашо о. д. секретара Месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей схадзки Совиту Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур, на место потерашнього секретара МЗ Михайла Сабадоша, хтори пре приватни причини дал задзекованє, вибрани нови окончователь длужносци секретара МЗ, технїчар друку и вецейрочни приватни поднїматель, Михайло Пашо.

По дньовим шоре члени Совиту, хторому предшедовал предсидатель Владимир Олеяр, прилапели и записнїки зоз 15, 16, 17, 18, 19. и 20. схадзки, а принєшена и одлука о сцераню потерашнього подписнїка о розполаганю зоз средствами на рахункох МЗ Руски Керестур Михайла Сабадоша, и овласцованю нового о. д. секретара як подписнїка.

Под точку рижне, предсидатель Олеяр визначел же до валалу положени ище два камери – у центру валала и у каплїчки, а наявел же у наиходзацим периодзе у планє положиц и ограду коло Спортскей гали, док проєкти, як цо то реконструкция драги Керестур–Крущич и вибудов фабрики води, пре епидемию вирусу корона, буду датумски прецагнути.

