Будзе часу порихтац ше за наступи

Одкеди нагаднути датуми пририхтованя за найстарши руски фестивали „Червену ружуˮ

и Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї почали и пририхтованя коло їх реализациї

Позарядови стан шицких културних дїячох претаргнул у процесу твореня, алє по 25. септембер, за кеди перше наявени Драмски мемориял, а такой шлїдуюцого викенду и „Ружаˮ, фахово руководителє Дома култури у Руским Керестуре ше нє обавaю же нє буду порихтани кед виду на сцену, вєдно зоз численима членами своїх музичних, фолклрних, або драмских секцийох.

– И попри тим же було порадзене же би ше од 15. юния почало з пробами, на уровню цалей општини Кула апеловане же би проби могол почац лєм виводзацки ансамбл. Значи, дзецинска фолклорна секция ище кус будзе мушиц почекац, и попри тим же ше велї родичи з хторима сом бешедовал зложели же би дзеци почали ходзиц на проби фолклору – гвари руководитель фолклорней секциї Сашо Палєнкаш.

Виводзацки фолклорни ансамбл, як гварел Сашо, за дзепоєдни манифестациї уж бул порихтани, старши, виводзени хореоґрафиї буду кус ошвижени, та вельо часу за пририхтованє виходу на бину нє будзе потребне.

– За дзепоєдни манифестациї зме уж були порихтани, та тераз лєм треба же бизме кус врацели кондицию и же бизме ошвижели даяки хореоґрафиї, понеже ше нам и членство кус поменяло. Велї члени тераз маю обовязки коло закончованя школи, факултету, велї маю и роботи през лєто, но, без огляду на шицко, будземе ше намагац отримац єден континуитет у роботи, отримовац проби поряднє, понеже зме уж почали будовац одредзени репертоар.

Палєнкаш того року на Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї участвує и зоз двома представами – зоз представу за старших „Рутенкалипсаˮ хтору режира праве вон, а у хторей буду бавиц уж познати нашо ґлумци Адрияна Надь и Андрей Орос, як и зоз представу за дзеци „Мая и Бобоˮ хтору, на Сашову идею и инициятиву, режира Адрияна Надь, а у хторей бавя Мая Надь и Андрей Орос.

Премиєрни виводзеня представох за одроснутих „Случай нєвиней ґдовициˮ и „Винаˮ у режиї Владимира Надя уж отримани, та ґлумци спомнутих представох без сумнї уж навелько порихтани.

По словох музичного руководителя оркестра Дома култури, Мирка Преґуна, и попри тим же оркестер нє ма вельке число своїх членох, кед будзе потреби, проби ше будзе тримац у двох ґрупох. Заплановани су за лєто, а у планє и пририхтованє нового материялу.

– Кед почал позарядови стан, ми уж були у процесу пририхтованя и вежбаня за наиходзаци фестивали. Так же ми уж даяки початки маме, лєм нам остало усовершиц тото цо зме уж робели, та за тоти даскельо мешаци по „Ружуˮ посцигнєме пририхтац шицко цо зме заплановали. Остало нам прейсц єдну нову хореоґрафию зоз виводзацку ґрупу, будзе и нового материялу, алє то нє дацо цо зме нє годни пририхтац по конєц септембра – гварел Преґун, хтори окрем пририхтованя оркестра, ма вельку учасц и як селектор и консултант младих шпивачох на сцени.

Руководителька мишаного хору Дома култури Лидия Пашо, тиж потвердзела же и попри тим же позарядови стан претаргнул їх активносци, остало цалком досц часу же би ше пририхтали за наиходзаци манифестациї.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)