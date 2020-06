Перша причасц у Старим Вербаше

ВЕРБАС – У старовербаскей парохиї, у церкви Покрова Пресвятей Богородици вчера, 28. юния, у Служби Божей од 9 годзин штверо дзеци приступели до св. Тайни причасци. Дзень пред тим, всоботу, вони ступели и до св. Тайни споведзи.

Службу Божу служел парох старовербаски о. Алексей Гудак, а Першу причасц прияли – Михаела Миклош, Сара Сеґеди, Виктор Будински и Милун Колошняи. Парох им приблїжел значносц тей подїї за їх християнски и духовни живот, а на концу першопричашнїки достали и Грамоти од о. Гудака, же би их здогадовала на тот дзень.

После Служби, Церковни одбор порихтал закуску и коктел за першопричашнїкох, як и за їх найблїзших и других парохиянох котри присуствовали тей подїї. На тот способ, церковни одборнїки жадали же би ше дзеци почуствовали як часц тей вирскей заєднїци старовербаскей парохиї.

