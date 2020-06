Ана Римар Симунович освоєла штварте место на медзинародним вокалним фестивалу

НОВИ САД/БЕРЛИН – На медзинародним вокалним фестивалу „Star Rain Cups”, Ана Римар Симунович зоз Нового Саду освоєла штварте место. Шедзиско того фестивалу у Берлину, алє пре епидемию вирусу корона, отримани є онлайн.

Поволанка за посиланє знїмкох тирвала єден мешац, а було важне видзиц же знїмок направени у домашнїх условийох и же би ше чуло же ше звук нє обрабяло додатно. Поволанку зоз Берлину достала и Школа шпиваня „Ґласови Наде” у Беоґрадзе, дзе Ана доживотни стипендиста. У поради зоз професорку шпиваня, мр Наду Вукович Дьокич, Ана зняла познату шпиванку хтору у ориґиналу шпива Селин Дион.

На змаганю участвовали вецей як 100 учашнїки зоз Малти, Нємецкей, Естониї, Русиї, Шведскей, Израелу и других европских державох. Учашнїкох оценьовал фахови жири у хторим бул по єден член зоз каждей держави з хторей були приявени учашнїки, алє члени жирия нє могли гласац за учашнїкох зоз своєй держави.

Знїмок зоз хторим Ана освоєла штварте место на тим змаганю мож опатриц ту.

