УМАР ЯНКО БАРНА (1955-2020)

ТЕМЕРИН – Народни етнолоґ Янко Барна умар 15. юния у Темеринє.

Янко Барна народзени 10. марца 1955. року у Руским Керестуре. Закончел Висшу економску школу и роками робел у обласци финансийох.

Янко Барна бул член Дружтва за руски язик, литературу и културу од 1979. року, єден час бул предсидатель Предсидательства Дружтва (2005–2009) и потим и член Надпатраюцого одбора Дружтва.

Барна бул познати и як народни етнолоґ хтори, попри тим же препровадзел дзецинство на салашу у Руским Керестуре, роками писал и обявйовал пригодни написи о салашох, медзи хторима бул замерковани и тот под назву „Салашарских школох живота“ (Народни календар, Нови Сад).

За Янком Барновим остали числени обявени и ище нє обявени написи о керестурских салашох, та остава же би их Дружтво у доглядни час позберало и постгумно обявело у Едициї „Одняте од забуца“.

Янко Барна поховани 16. юния у Темеринє.

Вичная памят!

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)