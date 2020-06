УМАРЛА БЛАЖЕНКА КОГУТОВА (1944-2020)

ПЕТРОВАРАДИН – У Петроварадину, 27. юния, умарла Блажена Когут, нар. Ґрайцар, а по походзеню зоз Шиду.

Блаженка Когутова народзена 1944. року и у основней школи у Шиду була школярка учительох Сенки и Янка Саламонових. Закончела Учительску школу и робела у школи у Ґибарцу и Шиду. По приходу до Нового Саду робела у Просвитним совиту Войводини як секретар, а єй супруг, Дюра Когут, бул директор НВУ „Руске слово“.

Була член Дружтва за руски язик, литературу и културу од 1978. року и член Скупштини Дружтва.

Хованє Блаженки Когутовей будзе на вовторок, 30. юния, на 13 годзин на теметове у Сримскей Каменїци.

Вичная памят!

