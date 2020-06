Уводза ше нови мири

БЕОҐРАД – На нєшкайшей схадзки Кризного штабу отриманей у Беоґрадзе принєшени нови у мири у защити од ширеня коронавируса.

Як за медиї виявела заменїца директора Института за явне здравє Сербиї „Др Милан Йованович Батут” Дария Кисич Тепавчевич, з оглядом на епидемиолоґийну ситуацию на подручу цалей Републики Сербиї, у дзепоєдних реґионох буду принєшени нови мири у защити од ширеня коронавируса.

У Беоґрадзе, дзе єст найвецей новоинфицировани особи, од ютра, 30. юния, од 6 годзин рано, будзе важиц обовязне ношенє защитней маски у шицких завартих просторох.

То ше одноши на явни городски транспорт, ресторани, ноцни клуби и шицки други заварти простори дзе, за тераз, ище вше нє принєшена одлука о огранїченим числу особох хтори можу пребувац на єдним месце цо, по словох Кисич Тепавчевичовей, може буц пременєне кед ше число охорених звекша.

Най здогаднєме, у Новим Пазаре преглашена позарядова ситуация пре нагле звекшанє числа охорених.

Компетентни и далєй апелую на гражданох у цалей держави же би ше справовали одвичательно, же би ношели маски и почитовали препоручену оддлєносц од других особох.

(Опатрене 39 раз, нєшка 39)