Продукованє арониї и ягоди у Руским Керестуре

Уж седем роки Нада и Стеван Шикорово зоз Руского Керестура, вєдно зоз своїма дзецми, сином Мирославом и дзивку Марию, продукую аронию, ягоди и малини зоз хторих потим правя квалитетни соки и маджуни без штучних аромох и конзервансох. За свойо автентични и ориґинални продукти достали титулу „Бренд Бачкей”, алє за цо лєпшу позицию на тарґовищу, як гваря, ище ше треба вибориц.

Стеван Шикора приповеда же за пестованє арониї опредзелєли ше теди кед пре здравствени причини даскельо мешаци прелєжал у посцелї, та гоч пробовал велї лїки, аж и з иножемства, нїч му нє помагало. Його дзивка Мария, дипломовани инжинєр технолоґиї, а хтора жиє и роби у Новим Садзе, теди предложела же би пробовал цо вецей конзумовац аронию хтора го познєйше и вилїчела, та як знак подзековносци Шикорово ше озбилньєйше пошвецели пестованю тим лїковитим цмо-белавим бобком.

ЛЇКОВИТА РОШЛЇНА

– Пред седем роками, пре здравствени проблеми, аронию сом єдол у вельких количествох. Куповал сом ю у предавальньох здравей поживи и конзумовал ю сирову. Кед ми арония подзвигла имуни систем и ришела здравствени проблеми, одлучели зме же будземе пестовац тоту овоц, як подзековносц же ме вилїчела – започина приповедку Стеван о своїм першим контакту зоз аронию.

Теди Шикорово посадзели 860 саднїци до загради у Руским Керестуре дзе и жию, а приоритет им бул здраве, орґанске продукованє.

– Орґанске продукованє вимага досц роботи и часу, понеже шицко робиме ручно, без пестицидох, без хемиї. Аронию пирскам зоз младу покриву, зоз ґавезом або зоз пелином процив ушох, а шицко робим сам. Арония нє вимага вельо роботи на бреговитих теренох, алє у наших предїлох гей, понеже ше у нас вода затримує длужей, части випарйованя и єст векши условия за рижни хороти, а вируси найвекши проблем – толкує Стеван.

„МАРИН ШПАЙЗ”

И попри тим же коло орґанского продукованя єст надосц роботи, Шикорово нєодлуга направели и власни продукти: сок зоз арониї и маджуни зоз аронию и малину, ягоду, вишню або грушку. Продукти под назву „Марин шпайзˮ правя на традицийни способ, без адитивох, конзервансох и штучних фарбох. За свой квалитет потвердзеня доставаю и з боку купцох и рижни сертификати, алє проблем найсц место на тарґовищу.

– Процес вареня маджунох досц длуги, коло 5, 6 годзини на благей температури з частим мишаньом. Нє кладземе желатин, а правиме их так же комбинуєме аронию зоз вишню, малину, ягоду, або грушку вилямовку. Аронию обераме, умиєме, и таку чисту ю одкладаме до складзища, бо маме и хладзальню, або идзе директно до преробку за сок и маджуни. Трудзиме ше же би нам продукти були квалитетни зоз здравей, нєпирсканей овоци, медзитим проблем же квалитет у нас чежко наплациц. Людзе пре слабу куповну моц купую продукти по вигодней цени, та гоч су и слабшого квалитету – прешвечени наш собешеднїк.

Робу предаваю дома, на пияцох, на рижних манифестацийох, саймох, а дзивка Мария хтора занята як консултант и сотруднїк у контролованю квалитету у Новим Садзе, отримує и сайт „Марин шпајзˮ и дружтвени мрежи прейґ хторих тиж предава продукти.

– Пробовали зме предац робу прейґ даєдних меґамаркетох, алє проблем у тим же вони робу нє виплацую и маю вельки вимоги. То значи же лєм за тото же би предавали нашо продукти, вельки меґамаркети за кажди артикал сцу же бизме им плацели 100 евра. Значи, же би вони положели нашо, поведзме, дзешец дунчики на предай, ми би им мушели плациц 1 000 евра. Тиж, гоч стої же рок за виплацованє два мешаци, я дала нашо продукти до двох вельких маркетох и ище ме потераз нє виплацели, а од теди сиґурно прешло коло шейсц мешаци. Так же од тей идеї зме одустали – толкує Мария Дюрич и додава же предаванє прейґ интернету ма свойо предносци, бо ше лєгко находзи вельке число людзох, алє и нєдостатки, бо роба послата прейґ дзепоєдних курирских компанийох часто сцигнє очкодована, односно у їх случаю, розбита.

– Предаванє прейґ интернету ма єден нєдостаток, голєм у нашим случаю, же ми робиме зоз продуктами хтори ше лєгко можу розбиц. Понеже у питаню склєняни фляшки и дунци, случовало ше же ше дацо розбиє, та вец муштерийом ознова мушиме посилац пакет и то нам очежує роботу. Но, ми ше заш лєм унапрямиме на предаванє прейґ интернету, понеже плануєме и прешириц палету продуктох, а у розгварки з менаджером Здруженя ЛАҐ „Шерцо Бачкейˮ зоз Кули Бояном Ковачом, постої идея же би тото Здруженє отворело предавальню дзе шицки мали продукователє годни предавац свойо продукти, та бизме на нашим заєднїцким комбию превожели и робу. – приповеда Мария, и додава же мали идею и вивожиц свойо продукти до иножемства, медзитим шветова пандемия як и другим, так и им, погубела плани.

ЯГОДИ ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ

За шицки свойо продукти Шикорово овоц продукую сами. Так окрем арониї пестую и малини, а ягоди им того року окреме добре преходзели.

– Ягоди и малини на двох гектарох ма мой син, алє му помагаме и ми. Перши млади саднїци зме купели пред штирома роками, хтори зме познєйше сами розмножовали. На гектару ягодох маме коло 15 – 20 000 саднїци, маме и подзвигнути „банки”, бо ягоди кед подзвигнутши, менєй их лапаю хороти. Кладземе и сламу з бокох же би нє зарастало, а садзиме их на фолию, на отвореним, нє у пластенїкох. Саднїци би требало куповац нови кажди три роки, ткв. „безвирусниˮ, а препоручую и жем же би ше пременєло пре рижни хороти и чкодлївцох, гоч то углавним робя векши продукователє прето же треба досц укладац – толкує Стеван.

Тот рок бул, по словох нашого собешеднїка, досц дижджовни, и вец ягоди знаю гнїц, медзитим, Шикоровим ше шицко цо випродуковали того року удало попредац.

– Цена ягодох того року почала од 300 динари за килу, а потим були по 200 динари, и шицко зме попредали. Ягоди того року мали фини и пах и смак, и добре преходзели, медзитим, проблем були дижджи. Ми хасновали орґанске средство хторе ше хаснує процив гнїца и воно нє ма каренцу, односно, овоц ше за кратки час по пирсканю може єсц. Нажаль, єст вельо нєодвичательних людзох хтори овоц опирскаю з рижнима отровами и вец их предаваю на пияцу, и то вец дачийо дзеци єдза. Ми наисце вше водзиме рахунку о тим, понеже и ми маме и дзеци и унуки, и барз меркуєме же бизме цошка цо ми нє поєме, нє предавали анї другим – визначує Стеван и заключує ше того року, ягоди ше указали як добра инвестиция.

