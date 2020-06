ПУЛА (ГОРВАТСКА) – З нагоди означованя Дня Универзитета Юря Добрили у Пули, медзи наградзенима найлєпшима студентами и Ана Бучко котра студира на Музичней академиї.

Пре коронавирус ректорово награди студентом уручени на пригодни способ, кед означена и 14-рочнїца того Универзитету.

Окрем Бучковей, награди достали ище шесцеро студенти зоз других студийних ґрупох.

