У општини Кула три особи позитивни на коронавирус

КУЛА – Вчера отримана схадзка Штаба за позарядово ситуациї општини Кула на котрей констатоване число охорених и мири превенциї од ширеня ковиду-19 на териториї општини.

Як сообщене, у општини Кула три особи позитивни на тот вирус, 14 особи ше находза у самоизолациї, а за остатнї два мешаци тестирани вкупно 1026 особи.

Командант Штабу Дамян Милянич поинформовал явносц же утвердзени препоруки за роботу базена и спа-центрох, як и же буду уведзени мири защити у явним превозу, а школски гали буду уступени спортским клубом на хаснованє.

Општински штаб розриши и нєясносци у отримованю матурских вечарох, о чим школи буду благочасово обвисцени.

