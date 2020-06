Инфективна клинїка у Новим Садзе полна

НОВИ САД – Як вчера виявел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, капацитети Инфективней клинїки у Новим Садзе пополнєни, та од нєшка Клинїка за ортопедию ознова постава ковид-шпиталь.

Мирович виявел же ше у Войводини кажди дзень реґиструє од 20 до 40 нових пациєнтох, найвецей з Нового Саду, алє же скоро нєт места на териториї Войводини дзе нє реґистрована голєм єдна охорена особа. Пациєнти ше затераз лїча у новосадских шпитальох, алє велька вироятносц же и городи як цо Панчево, Суботица и други, буду примац ковид-пациєнтох.

По словох предидателя Покраїнскей влади, гоч рошнє число охорених, векшина ма благу клинїчну слику, лєбо нє ма нїяки симптоми, алє одредзени мири у защити од ширеня хороти буду запровадзени.

Компетентни и на тот завод апелую на поєдинєчну одвичательносц – ношенє защитней маски, дезинфекция рукох и особна гиґиєна.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)