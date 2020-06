Нови упутства священїком и вирним

БЕОҐРАД – Католїцки владикове у Сербиї, медзи хторима и наш епарх монс. кир Георгий Джуджар, концом юния послали писмо священїком и вирним, у хторим ше гвари же ше здобули условия за поступне врацанє литурґийних и молитвових сходох, односно пасторалного и катехетского дїствованя.

Оповолани огранїченя и одредби з Упутства о служеню Службох Божих и других литурґийних славеньох после утаргованя позарядового стану од 10. мая. Так, починаюци од 28. юния, престава важиц опрост од обовязки участвованя на нєдзельовей Служби, а у парохийох дзе уведзни додатни нєдзельово и Служби на швета, требало би їх розпорядок поступнє врациц на гевтот пред зявйованьом пандемиї.

Спрам пасторалних можлївосцох, парохове у догварки з родичами, треба же би одредзели термини за перши причасци и перши споведаня. Источасно, шицких ше и далєй поволує же би одвичательно отримовали шицки препорученя компетентних власцох о превентивних мирох, же би ше людзе защицели од ширеня инфекциї вируса корона. То окреме важне тераз, кед после того писма владикох, обачене ширше зявйованє вирусу.

У каждим случаю, владикове спозорели же би ше и далєй пошвецело векшу увагу отримованю гиґиєни и луфтираню просторийох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)