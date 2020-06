Менше число давательох креви

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просториї Месней заєднїцох у Руским Керестуре вчера, 29. юния, отримана друга тогорочна акция даваня креви на хтору ше одволали коло 20 гражданє.

Спред Заводу за трансфузию креви Войводини дохторка медицини Милана Беґоня виявела же перше одволованє на акцию даваня креви, хторе отримане концом фебруара, було вельо векше, коло 40 гражданох, док у вчерайшей акциї даваня креви участвовало на поли менше число людзох. Як дохторка визначела, велї потенциялни давателє мали звекшану температуру и подлу слику гемоґлобину, вироятнє пре вельки горучави, а тиж додала же меншому числу давательох допринєсол и школски розпуст, понеже ше штредньошколци под час школского року одволали у вельким чишлє.

Орґанизатор акциї бул Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула, а после Керестура и Крущичу хтори нащивюю на кажди штири мешаци, на шоре Кула и Сивец.

