Драмски мемориял почнє у септембру, „Червена ружа” будзе у октобру

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчера отриманей схадзки програмних одборох Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї и Фестивалу рускей култури „Червена ружа” догварене же би ше, кед ситуация у держави дошлєбодзи, Мемориял отримало од 25. септембра по 4. октобер, а „Червену ружу” 17. октобра.

На схадзки, на хторей бул узши состав програмних одборох Мемориялу и „Ружи”, гварене же, после контактованя з учашнїками, Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї годно орґанизовац у такей концепциї яка була планована и за марец, кед мал буц отримани. Найвироятнєйше буду виведзени седем представи за старших, док за дзеци найменєй три, а найвецей пейц представи.

Догварене и же „Червена ружа” того року будзе у зменшаним обсягу, та так у єдним дню будзе отримане „Червене пупче” и змаганє младих „Червена ружа”, а орґанизаторе визначели же за обидва програми и далєй мож посилац нови композициї по руски, як и прияви младих за участвованє.

Як потолковане на схадзки, „Одгуки ровнїни” того року нє буду отримани, понеже фолклорни ансамбли у векшини наших дружтвох ище вше нє активни, лєм шпивацки ґрупи, та же би ше нє повторйовало програму зоз фестивалох хтори того року буду отримани скорей як „Червена ружа”.

