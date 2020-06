Вишол юнийско-юлийски МАК

НОВИ САД – Тих дньох вишло юнийско-юлийске число МАК-у, хторому „У фокусу” текст о обчекованьох будуцих студентох, розгварка зоз фото-моделом Марком Ждиняком, а ту и напис о значносци долїнох.

„МАК-ов колаж” пише о планох младих през лєтнї одпочивок, а рубрика „Здогаднїме ше” о 75-рочнїци „Руского слова”.

„Швет науки и технолоґиї” представя ґеометрийно-танєчне виволанє на ТикТоку у хторим участвовали и керестурски штредньошколци, у рубрики „Спорт и рекреация” мож пречитац розгварку зоз младим тренером атлетики Деяном Будинсковим, а у рубрики „Упознай себе” превериц знанє о спорту.

„Власни печац”, медзи иншим, здогадує на поволанку НВУ „Руске слово” о придаваню рукописох за обявйованє кнїжкох.

