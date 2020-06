Тирва тлачидба жита и ярцу

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовским хотаре тих дньох почала тлачидба жита и ярцу, та велї одкупни места отворели свойо дзвери и порихтани дочекали перших продуковательох.

Понеже дижджу у Дюрдьове длуго нє було, май мешац бул сушни, продукователє були застарани за квалитет урожаю, алє дижджи котри падали штредком юния, злєпшали квалитет житаркох.

Потераз ше указал добри хектолитер котри виноши од 77-80 ґр, тиж так и влага добра, вона виноши коло 12,5, 13 одсто. Продукователє котри витлачели жито и придали на одкупни места гваря же су потераз задовольни и же урожай жита звекшого виноши коло 30 метери по ланцу.

