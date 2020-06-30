Специялни попуст на пейц Костельниково капитални и луксузни томи

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово“ од 1. юлия пейц томи капиталних творох Гавриїла Костельника предава по специялней цени од 2 500 динари.

То 900 динари туньше од порядней цени, з оглядом же би тоти луксузни кнїжки коштали 3 400 динари.

То свойофайтова заокружена єдна часц комплету Костельникових творох, до котрого уходза кнїжки основоположнїка руского язика и литератури: „Поезия на руским литературним язику“, „Проза на руским литературним язику“, „Поезия на горватским и українским язику“, „Роса и слунко – литературна критика и есеїстика“ и пияти том котри нєдавно обявени – „Чловек и швет – филозофия и социолоґия“.

По порядней цени перши три томи коштаю по 800 динари, а штварти и пияти том по 500 динари. Тот специялни попуст важи лєм за купованє шицких пейц публикацийох вєдно.

У наиходзацих рокох у плану НВУ „Руске слово“ обявиц голєм ище пейц томи творох того найзначнєйшого руского интелектуалца. Тиражи потерашнїх видатих кнїжкох огранїчени лєм на помедзи 300 и 500 прикладнїки.

Кнїжки по вигодней цени мож купиц у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе у будинку „Дньовнїк” на Булевару ошлєбодзеня 81, на седмим поверху и на телефон 021/6613 697, и у Дописовательстве у Руским Керестуре, будинок дакедишнєй Друкарнї на другим поверху и на телефон 025/703 311.

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