Мултимедиялне стретнуце зоз Владимиром Кочишом

НОВИ САД – У Руским културним центре понделок, 29. юния, орґанизоване Мултимедиялне стретнуце зоз писательом Владимиром Кочишом, писательом, ґлумцом, алє и орґанизатором стретнуцох у новосадскей дакедишнєй Матки, хтори теди мали назву „Под смужку”. Зоз госцом бешедовал Славко Винаї.

Владимир Кочиш приповедал о часох кед пришол до Нового Саду на школованє и приключел ше тедишньому КУД „Максим Горки”, у хторим водзел и орґанизовал литературну секцию. Гварел же мал барз добру потримовку цо му було барз значне, бо му задача була же би голєм раз до мешаца отримал єдно литературне стретнуце, єден литературни вечар. Алє и же би секцию голєм раз у двох мешацох одведол до других местох. И так робел добри пейц роки, за цо достал и награду од Городу Нови Сад.

Бешедовало ше и о кнїжки „Марунка”, у хторей приповедки настали у чаше бомбардованя, а за хтору достал награду „Гавриїл Костельник”, хтору додзелює НВУ „Руске слово”, а влонї за тоту кнїжку достал и награду писательох Войводини.

Бешеди було и о драмох хтори Кочиш поставел на сцену и у хторих ґлумел, а медзи иншим, гварел же док роби – муши охабяц даяки шлїд.

Мултимедиялне стретнуце мало нєформални характер, и було попреплєтане зоз музичнима точками Владимира Сивча.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)