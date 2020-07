Почали змаганя, а будзе и лєтна школа атлетики

Кед ше после 15. мая оможлївело предлужиц тренинґи професийним и другим спортистом у системи спорту Републики Сербиї, на териториї општини Кула зоз тренинґами почал и Атлетски клуб „Русин” з Руского Керестура. Наздавайме ше же так и останє, бо атлетичаре зоз Руского Керестура планую отримац лєтну школу атлетики.

Перше змаганє, Першенство Войводини за младших пионирох, було отримане уж початком юния у Новим Садзе на Стадиону Войводини, на хторим участвовали и штверо дзеци з Руского Керестура: Филип Ноґо, Аня Ґоваля, Емина Няради и Ивона Рац.

ПЕРШЕНСТВО ВОЙВОДИНИ

На Першенстве Керестурци участвовали у дисциплинох꞉ скаканю до висока або до далєка и у бежаню 60 метери.

Так 60 метери Филип Ноґо пребгнул за 9,71 секунду, Емина Няради за 10,03 сек, Ивона Рац 10,22 сек, Аня Ґовля 11,44 секунди.

У дисциплини, скаканю до далєка, Емина Няради зазначела резултат од 3,41 метер, Аня Ґовля 3,17 м, а Филип Ноґо 3,00 метери, док у дисциплини скаканя до висока Ивона Рац прескочела 1,05 метер.

– Зоз тренинґами зме почали концом мая, кед ше здобули условия же би ше предлужело тренирац. Ище вше меркуєме же бизме тренинґи отримовали на отвореним просторе, кед єст за тото условия. Окрем того правиме вецей ґрупи, а сами тренинґи направени же бизме нє були вельо у контакту. На змаганю хторе отримане у Новим Садзе була наисце велька конкуренция, на каждей дисциплини було од 20 по 30 учашнїкох, так же можем повесц же зме з резултатами задовольни – гвари тренер атлетики Деян Будински и додава же после попущованя мирох забрани, дзецом обачлїво хибела физична активносц, та тераз вельо дзеци ходза на атлетику.

КАМП И ШКОЛА

У АК „Русинˮ потераз каждого року правели павзу зоз тренинґами през лєтни розпуст, медзитим, того року пре настату ситуацию з вирусом корона, будзе перше лєто хторе дзеци годни препровадзиц активно.

– У юлию ище будземе мац порядни тренинґи и змаганя, а концом юлия плануєме пойсц на Тару до кампу. Камп орґанизуєме за школярох од 1. по 8. класу основней школи, будзе тирвац седем днї, а кошта 200 евра. Затераз маме приявени коло 20 дзеци, а места ище єст и мож ше приявиц. Думам же тераз пре ситуацию хтору виволал вирус корона, кед велїм одказани лєтованя, Камп добра нагода же би дзеци заш лєм одпутовали през лєто до природи, и шлєбодни час квалитетно препровдзели. Камп понука наисце богати змист, од борительних схопносцох, воженя картинґу, спущованє на сайли односно „zip-line”– у рекреациї, у природи и велї други интересантни змисти, та думам же през тоти роботнї дзеци буду мац добру нагоду дружиц ше и уживац у природи – толкує Будински.

У Руским Керестуре, Лєтна школа атлетики будзе отримана и того року, з тим же будзе кратше тирвац, алє з вельо интензивнєйшима змистами.

– Лєтна школа атлетики прешлого року тирвала два мешаци, та зме заключели же то дзецом дакус длуго. Того року ю тиж будземе орґанизовац, будзе за школярох од 1. по 8. класу основней школи, безплатна є, алє почнє 10. авґуста и будзе тирвац по 29. авґуст. Будзе кратше тирвац, алє будзе вельо интензивнєйша. Плануєме пейц тренинґи тижньово, а собота будзе резервована за даяки дополнююци активносци. Обчекуєме же ше приявя вельке число дзецох, голєм таке як и прешлого року, алє о подробнєйших информацийох, явносц ище будзе обвисцена – наявел на концу тренер Будински.

