Нєшка будзе повторене гласанє на 234 виберанкових местох

БЕОҐРАД – На 234 виберанкових местох ширцом Сербиї нєшка будзе повторене гласанє, а право гласа буду мац 203.012 гласаче.

Гласанє будзе повторене на даєдних виберанкових местох у даскельо беоґрадских општинох, як и на даскелїх виберацких местох у Войводини и других городох: Суботици, Новим Саду, Бачкей Тополї, Зренянину, Сечню, Алибунару, Билей Церкви, Вершцу, Пожаревцу, Беочину, Индїї, Лозници, Шабцу, Любовиї, Валєву…

Як скорей сообщела Републична виберанкова комисия, буду видруковани вкупно 204.027 гласацки лїстки за 203.012 гласачох, цо конєчне число зоз обовязну резерву од 0,5 одсто.

Зоз 21 лїстини котри ше приявели за виберанки, мандати потераз освоєли коалициї коло СНС и СПС и лїстина СПАС Александра Шапича, як и штири меншински партиї.

Рух за кральовину Сербию достал потримовку 83.237 гласачох – 2,63 одсто и зоз тим резултатом є найблїжей при цензусу, а потим шлїдза Суверенисти зоз 2,32 одсто гласами и Метла 2020 зоз 2,25 одсто.

Тоти странки поволали гражданох же би вишли на повторени виберанки, пише сайт Радио-телевизиї Войводини.

