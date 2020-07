Почали примаци испити на 13 факултетох Универзитету у Новим Садзе

НОВИ САД – По податкох на сайту Универзитета у Новим Садзе, за примаци испити за упис у школским 2020/21. року, приявели ше вкупно 8 тисячи 770 кандидати за место на єдним з 14 факултетох новосадского универзитету, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Примаци испити тирваю од вчера по 2. юлий, окрем на Академиї уметносцох, дзе примаци испити почали прешлого тижня, а закончели ше вчера.

На Филозофским факултету у Новим Садзе єст места за вкупно 977 нових студентох, а медзи нїма и за 9 студентох на Оддзелєню за русинистику и то за штверих на буджету и за пецерих самофинансуюцих студентох.

У першим уписним кругу, по податкох зоз сайту Универзитета, за покладанє примацого испита на тим факултету, єст вкупно приявени 1054 кандидати.

На Оддзелєню за русинистику приявени лєм єден кандидат.

На Универзитету у Новим Садзе ше у школским 2020/21. року годни уписац вкупно 15 964 студенти.

Од тога числа 8 234 студентом школованє будзе финансоване з державного буджета, а 7 730 буду самофинансуюци студенти.

