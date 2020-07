Нєкоректне анї справованє, анї змаганє фодбалерох зоз Бачкого Ґрачцу

БАЧКИ ҐРАЧАЦ/РУСКИ КЕРЕСТУР – На приятельским змаганю хторе одбавене всоботу, 27. юния у Бачким Ґрачцу, кадети ФК „Русинˮ поражени од домашнєй екипи кадетох ФК „Борацˮ з резултатом 5:3 (4:1).

Змаганє, и попри тим же требало буц приятельске, прешло у оштрим и нєкоректним бависку домашнїх, цо резултовало зоз вельку розлику у ґолох у першим полчаше од 4:1, алє у другим полчаше тота розлика зменшана дзекуюци двом ґолом искуснєйших бавячох – Стефана Кочиша и Матея Саянковича.

Бависко у хторим тренер ФК „Борацˮ вершел прицисок над своїма бавячами, а зоз вербалну провокацию виволовал и членох ФК „Русинˮ, до конца закончене з побиду домашнїх.

После одбавеного пиятого приятельского змаганя, кадети ФК „Русинˮ буду мац зменшани интензитет тренинґох, по авґуст, кед почню пририхтованя за єшеньску часц першенства у Окружней кадетскей лиґи.

